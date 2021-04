Serie A stile Premier, slegata dalla FIGC: la proposta di ADL che fece infuriare Gravina

Aurelio De Laurentiis non sapeva nulla del progetto Superlega, anche se in passato ne aveva parlato in prima persona. Per la Serie A, a dire il vero, aveva avanzato un'altra proposta: allontanarsi dalla Figc e crearsi un'organizzazione propria, come accade in Inghilterra. E l'ha fatto molto recentemente: 13 giorni fa. A scriverlo è La Repubblica.

Gravina contrario. Certo con molti club il rischio di una tensione è serio. De Laurentiis, ignaro del fatto che il progetto Superlega fosse in dirittura di arrivo, in una commissione in Lega del 12 aprile aperta a tutte le squadre aveva avanzato l’ipotesi di una Serie A slegata dalla Figc, con arbitri propri e un’organizzazione simile alla Premier League. Un'idea forse troppo innovativa, sicuramente abbastanza da fare infuriare il presidente federale Gabriele Gravina.