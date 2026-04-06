Sfida di Pasquetta per la Juventus: dubbio Boga-David per Spalletti

La Juventus, in mattinata, si ritroverà alla Continassa per preparare la gara contro il Genoa. I bianconeri, dopo l’allenamento di ieri, sono tornati a casa e la squadra non è rimasta in ritiro. L’appuntamento è fissato per la mattinata di oggi e i giocatori scenderanno anche sui campi della Continassa per fare la rifinitura, che servirà per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Spalletti si prenderà ancora alcune ore per valutare bene il da farsi, conscio anche del fatto che ha la rosa praticamente al completo e oggi mancherà il solo Adzic, tornato acciaccato dagli impegni con il Montenegro U21.

Partita speciale per Ottolini.

Nel match d’andata tra la Juventus e il Genoa, Marco Ottolini era il ds del club rossoblù. A distanza di diversi mesi le cose sono cambiate e il dirigente classe 1980 è diventato un manager bianconero. Dunque, quella di oggi sarà un match speciale per Ottolini, che affronterà il suo passato ma è già proiettato al futuro della Juventus. Infatti, il ds juventino ha un duplice obiettivo: costruire una squadra vincente per Spalletti, ma dovrà occuparsi anche di risistemare il reparto scout della Vecchia Signora. Infatti, alla Juventus servono uomini preparati che possano andare in giro per il mondo a cercare e scovare i migliori talenti. A gennaio si è già cominciato a lavorare in questo senso e uno degli esempi è sicuramente Adin Licina, strappato al Bayern Monaco e portato a Torino a farsi le ossa nella Next Gen. Dunque, Ottolini dovrà costruire una rete di scout capace di vedere dal vivo i migliori giocatori in circolazione in tutto il mondo; ovviamente si darà un occhio anche ai numeri e agli algoritmi, ma quello che conterà di più è l’impressione che si ricaverà vedendo i calciatori in azione sul campo. Il ds bianconero avrà così una doppia missione per far tornare la Juventus ai livelli che merita, in campo e anche fuori.

Dubbio in attacco.

La Juventus si prepara alla sfida contro il Genoa con un possibile cambio tattico deciso da Luciano Spalletti, orientato verso un 3-4-2-1. Tra i pali dovrebbe esserci Mattia Perin, ormai avanti nelle preferenze rispetto a Michele Di Gregorio. Davanti a lui si va verso una difesa a tre composta da Pierre Kalulu, Gleison Bremer e Lloyd Kelly, una linea che garantisce fisicità e copertura. Sulle fasce agiranno Weston McKennie a destra e Andrea Cambiaso a sinistra, pronti a dare spinta ed equilibrio. In mezzo al campo c'è il dubbio legato a Manuel Locatelli, non al meglio dopo l'eliminazione dell’Italia dal playoff Mondiale: al suo posto potrebbe partire titolare Teun Koopmeiners accanto a Khéphren Thuram, certo di una maglia dal primo minuto. Sulla trequarti poche incertezze: agiranno Kenan Yildiz e Francisco Conceicao, chiamati a supportare la punta. In attacco resta il dubbio principale: possibile conferma per Jeremie Boga, ma Jonathan David scalpita dopo il rientro dagli impegni internazionali. La decisione definitiva arriverà a ridosso del match, mentre Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik sono pronti a subentrare nel corso della gara.