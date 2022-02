Si ispira al suo Napoli per la Lazio? Sarri: "No, questa è una squadra diversa"

Maurizio Sarri sta tentando di ispirarsi al suo Napoli di successo per costruire la Lazio di oggi? Risponde l'allenatore biancoceleste, dopo l'1-1 di Udine, a DAZN: "No, questa è una squadra diversa. Stiamo cercando di trovare il miglior modo per farla esprimere, tenendo conto delle caratteristiche di certi giocatori e immettendoci idee proprie. Le mie frasi del tempo erano solo sul livello di divertimento".