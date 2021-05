Simic, figlio d'arte dalla Croazia all'Italia? Salisburgo in pressing ma c'è anche il Milan

Roko Simic è il figlio di Dario Simic, ex giocatore e Nazionale ma anche con un passato nel calcio italiano con Inter e Milan. Il ragazzo è uno dei prospetti più interessanti del calcio croato: classe 2003, è una punta della Lokomotiva Zagabria. Il Red Bull Salisburgo è in pressing, il padre del ragazzo ha detto a un quotidiano croato, Jutarni, che sarebbe però più felice di vederlo ancora uno o due anni in patria. Per questo, restano in corsa le altre pretendenti, comprese Milan, Hellas Verona e Torino.