Sinergie milanesi: Inter-Psg, per Hakimi il traguardo è vicino

Sinergie milanesi, che coinvolgono le due squadre meneghine alle prese con le rispettive sessioni di mercato e che aprono a sponde efficaci con altri top club a livello continentale. In casa Inter, dopo aver messo a segno il colpo Calhanoglu, è tempo di passare all’incasso. E la predisposizione degli eventi porta dritta verso Parigi, esattamente come un anno fa. Se a quel tempo l’acquisto di Hakimi fu finanziato dalla cessione di Icardi, oggi l’ordine dei fattori si inverte come la direzione del marocchino, ormai ad un passo dal trasferimento alla corte di Leonardo e Pochettino. Entro la settimana corrente i transalpini presenteranno una seconda proposta in grado di avvicinarsi in maniera considerevole e decisiva alla valutazione da 80 milioni identificata come quella corretta dalla dirigenza nerazzurra, e la fumata diventerà bianca facendo respirare a pieni polmoni le casse di Steven Zhang.

Sull’altro versante del Naviglio il Milan gioca la carta dei rapporti con il Real Madrid: obiettivo principale è quello di riportare Brahim Diaz a disposizione di Pioli e poi di proseguire il giro d’orizzonte per posizionarsi in vantaggio sulla concorrenza per Ordiozola in alternativa a Dalot e Ceballos come possibile sostituto dell’ormai partito Calhanoglu. Un nuovo contatto fruttuoso in chiave rossonera potrebbe arrivare OltreManica: il Chelsea da cui è stato acquistato Tomori deve risolvere la grana Zyech, giocatore che farebbe al caso del Milan. Se ne parlerà, assieme ad altri possibili profili che andrebbero a rimpolpare la struttura rossonera.