Siviglia, Papu Gomez: "In Spagna la palla corre velocissima. E in Europa vedi la differenza..."

Ai microfoni di Sky Sport, Alejandro Gomez parla delle differenze tra il calcio italiano, dove ha giocato a lungo sia col Catania che con l'Atalanta, con quello europeo e spagnolo: adesso è un trequartista del Siviglia. "Il campo del Siviglia è perfetto, lo bagnano ogni minuto. Non è il giocatore che va più forte, è la palla e me ne sono reso conto subito. E' la palla che va a mille: fisicamente puoi fare di più o meno, ma è la palla che va velocissima. In Italia, per quel che ho vissuto io, i campi non sono i migliori e il calcio è lento. E' una questione di tradizione, di cultura. Non dico sia peggio o meglio ma è così e se giochi in Europa si vede la differenza".