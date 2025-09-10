Ufficiale Skoczylas lascia il Milan e torna in Polonia. Ha firmato a titolo definitivo con il Cracovia

Acquistato due estati fa per 1 milione di euro circa dallo Zaglebie Lubin e aggregato prima alle squadre giovanili e poi al Milan Futuro a partire da quest'estate, il giovane centrocampista offensivo polacco Mateusz Skoczylas (18 anni) saluta i rossoneri a titolo definitivo e fa ritorno in patria, dove ha firmato con il Cracovia.

Si legge nella nota ufficiale del Milan a proposito della cessione di Skoczylas: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateusz Skoczylas al KS Cracovia SA. Il Club ringrazia Mateusz per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Nei suoi due anni di Milan, il trequartista Skoczylas ha giocato prima con la squadra Under 18 dei rossoneri e poi con la Primavera, con cui ha avuto modo di scendere in campo anche in un contesto internazionale come la Youth League. In estate era stato promosso con il Milan Futuro, che giocherà in Serie D, ma ha lasciato l'Italia sfruttando le ultime ore del calciomercato per tornare in Polonia.