Skorupski è tornato: ora il Bologna, poi è pronto per essere protagonista nel valzer dei portieri

Lukasz Skorupski è guarito ed è pronto per tornare a essere uno dei grandi protagonisti del Bologna. Un giocatore che è un valore aggiunto per la formazione di Sinisa Mihajlovic, un estremo difensore che si sta guadagnando nuovamente le attenzioni da parte di squadre importanti. Il rendimento e le prestazioni da parte del classe '91 di Zabrze lo rendono come media uno dei migliori del nostro campionato.

Il valzer dei portieri Sarà un'estate ricca di trasferimenti per quanto riguarda i portieri. Il Milan attende lumi su Donnarumma, la Juventus cercherà un vice Szczesny a patto che anche Tec resti a Torino. L'Inter ha in ballo il rinnovo di Handanovic, il Napoli deve sciogliere le riserve su chi sarà il titolare della prossima stagione tra Ospina e Meret. La Roma cercherà squadra a Pau Lopez e studia un erede, magari Musso ma non solo. Intanto anche Gollini potrebbe lasciare l'Atalanta e proprio in questo valzer potrebbe inserirsi Skorupski. Che ha riconquistato, gara dopo gara, attenzioni importanti e lo status di portiere da club che possa ambire all'Europa e a lottare per i piani alti del calcio.