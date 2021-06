Solo 6 presenze nel 2021, Rodriguez ammette: "Non è stata una stagione facile al Torino"

Nel 2021 Ricardo Rodriguez ha collezionato soltanto 6 presenze con la maglia del Torino. Pur non patendo alcun problema fisico, il terzino svizzero ha fatto fatica a trovare spazio. In un'intervista concessa a Blick, l'ex Milan non ha avuto piacere a parlare della sua annata: "Non voglio dire quali siano state le mie debolezze quest'anno, ma ci ho lavorato. La stagione al Torino non è di certo stata facile, ma ora mi sento pronto per disputare gli Europei al meglio".