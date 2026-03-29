Solo portieri che iniziano per M: il Napoli ancora sulle tracce di Mascardi, gioiello dello Spezia

Un nuovo portiere nel mirino del Napoli, che non sembra pago di Meret e Milinkovic-Savic: curiosamente anche l'estremo difensore che piace agli azzurri inizia per M. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Manna segue con grande attenzione Diego Mascardi, giovane talento dello Spezia e della Nazionale Under 21. Già nell’estate 2025 il suo nome era finito nei radar del club azzurro, ma il portiere a aveva preferito restare allo Spezia per trovare maggiore continuità e crescere attraverso il minutaggio da titolare.

Anche Fiorentina e Roma lo stanno monitorando

Non sarà comunque facile anticipare la concorrenza, senza contare che Conte non può certo offrire un posto da titolare al giovane portiere. Oltre al Napoli, infatti, anche Fiorentina e Roma stanno monitorando da vicino la sua situazione. La prossima estate potrebbe quindi rivelarsi decisiva per il futuro di Mascardi, con diverse opzioni sul tavolo per il salto di qualità.

La stagione del giovane Mascardi

Fino ad ora il diciannovenne ha collezionato 12 presenze tra campionato e coppa, alternandosi con colleghi più esperti come Sarr e Radunovic. Ha dimostrato buone qualità tra i pali, con interventi decisivi e una presenza fisica importante (1,98 m di altezza), guadagnando minuti importanti soprattutto nella fase centrale della stagione.