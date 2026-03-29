Spezia, Mascardi è scivolato nelle gerarchie. Ma le sirene dalla Serie A non cessano

Nonostante sia scivolato nelle gerarchie dello Spezia, e dell’Under 21, dopo l’arrivo di Boris Radunovic dal Cagliari a gennaio per Diego Mascardi l’interesse del mercato non è cessato. Il portiere classe 2006, che non scende in campo da fine dicembre contro il Pescara, è considerato infatti un ottimo prospetto per il futuro e diverse squadre di Serie A lo hanno già messo nel mirino per la prossima estate.

Come si legge sul Secolo XIX le più interessate in questo senso sono Roma, Napoli e Fiorentina che lo stanno monitorando anche in questa fase in cui non gioca e potrebbero bussare alla porta dello Spezia a giugno. Mascardi è legato ai liguri da un contratto fino al 2028 e a fine stagione è previsto un incontro fra la dirigenza e l’agente del calciatore Mario Giuffredi per discutere del futuro del portiere.