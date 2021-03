Solskjaer allontana Pogba dalla Juve: "Col Milan ha dimostrato quanto ci tiene allo United"

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha allontanato i rumors di mercato sul futuro di Paul Pogba nell'intervista concessa ai canali dei Red Devils dopo aver eliminato il Milan dall'Europa League: "Tutti noi, incluso Paul, vogliamo dare il massimo in questa stagione. Non sprechiamo energie per stare dietro alle voci. Chiaramente parliamo e ci confrontiamo, ma quando Pogba gioca così capisci quanto tenga a questa squadra e quanto gli piaccia giocarci, così come quanto questo ci aiuti", le sue dichiarazioni sull'obiettivo tra le tante della Juventus per la prossima estate.

