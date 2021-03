Solskjaer pensa già al ritorno col Milan: "Tornerà Rashford. E forse anche Cavani"

A BT Sport ha parlato Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, in vista della gara di ritorno contro il Milan dopo l'1-1 a Old Trafford. "Avremo nuovi giocatori a disposizione per fortuna. Loro ne avranno altrettanti, quindi sarà una gara importante tra due belle squadre. Per fortuna ci sarà Rashford, non so per il weekend. Cavani anche, forse ci sarà per il Milan. Sicuramente avremo una squadra più completa per la gara di San Siro".