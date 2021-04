Solskjaer: "Pogba benissimo in quella posizione. Ma presi due gol per errori da scuola calcio"

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato a BT Sport dopo il 6-2 nella semifinale di andata contro la Roma: "Non credo che il lavoro sia finito, ma di certo quello fatto è un bel lavoro. Hanno segnato due gol su due azioni, la Roma ha qualità. Poi nel secondo tempo siamo stati bravissimi. So di avere tanti giocatori creativi in attacco che creano grandi momenti, ma serve equilibrio sempre. Pogba per esempio, in quella posizione mi è piaciuto molto perché aveva grande libertà (sul centrosinistra della trequarti, ndr). Detto questo sui due gol subiti ho visto errori da bambini, da scuola calcio e a questo livello non può succedere".