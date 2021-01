sondaggio Gomez vuole restare in Italia, come finirà questa telenovela?

Alejandro Gomez vuole restare in Italia: come finirà questa telenovela? E' la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio, a meno di due settimane dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Il capitano dell'Atalanta, fuori rosa da inizio anno, vuole restare in Italia ma non ha ancora trovato una sistemazione adeguata. Quale sarà, a vostro avviso, il suo futuro? Queste le opzioni.

- Resterà a Bergamo, non ci sono le condizioni per un addio

- Andrà all'Inter, scambio last minute con Eriksen

- A sorpresa, sarà il colpo di mercato della Fiorentina

- Futuro nella Capitale, sarà il primo grande acquisto dei Friedkin

