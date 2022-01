Sondato dalla Juve, Maxi Gomez escluso da Valencia-Siviglia: per Bordalas è in sovrappeso

Tra i calciatori sondati dalla Juventus per rinforzare l'attacco in questo mese di gennaio, l'uruguaiano Maxi Gomez non sta vivendo a Valencia una delle pagine migliori della sua carriera. Il calciatore classe '96 non è stato nemmeno convocato per la gara di Liga di questa sera contro il Siviglia e la motivazione, spiega 'Cadena Ser', è da ricercare nella sua condizione fisica: Maxi Gomez è per il manager Bordalas in sovrappeso e, per questo motivo, il tecnico spagnolo ha deciso di punirlo.