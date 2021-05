"Sono 16 mesi che aspetto il rinnovo...". Rivedi Simone Inzaghi dopo Sassuolo-Lazio

vedi letture

"Ci vedremo mercoledì ma sono già 16 mesi che aspetto il rinnovo, posso farlo per altri tre perché è la Lazio forse per un'altra squadra non lo avrei fatto". Rivedi il video con le parole di Simone Inzaghi nel post gara della sfida contro il Sassuolo e in vista del futuro al club biancoceleste.