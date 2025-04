Sono davvero 5 finali. Inter e Napoli a caccia dello Scudetto: i calendari a confronto

Dopo lo stop di ieri per la scomparsa di Papa Francesco la Serie A è pronta a ripartire, già da domani, con i recuperi delle quattro partite rinviate. Sfide che non riguardano la lotta Scudetto, visto che Inter e Napoli erano già scese in campo tra sabato e domenica. Restano dunque solo cinque partite alle due capolista, che si contenderanno il titolo fino alla fine.

Al momento, Inter e Napoli sono appaiate in testa alla classifica. Se dovessero chiudere il campionato a pari punti, il titolo verrebbe assegnato tramite uno spareggio scudetto. A oggi si giocherebbe al Meazza, in quanto l’Inter risulta prima per differenza reti complessiva (+40 contro il +27 dei partenopei), primo criterio valido in assenza di vantaggi nei confronti diretti: entrambi gli scontri stagionali tra le due squadre sono infatti terminati con il punteggio di 1-1. I criteri residuali sono legati al numero di gol totali, poi è sorteggio.

Di seguito i calendari a confronto di Inter e Napoli.

Inter prima in classifica (71 punti)

34esima giornata: Inter - Roma

35esima giornata: Inter - Hellas Verona

36esima giornata: Torino - Inter

37esima giornata: Inter - Lazio

38esima giornata: Como - Inter

Napoli secondo in classifica (71 punti)

34esima giornata: Napoli - Torino

35esima giornata: Lecce - Napoli

36esima giornata: Napoli - Genoa

37esima giornata: Parma - Napoli

38esima giornata: Napoli - Cagliari