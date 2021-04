"Sono pronto per una big". Locatelli getta la maschera e fissa gli obiettivi: Europei, poi Champions

"Sono cresciuto e sono pronto per una big". Non usa giri di parole, Manuel Locatelli, nell'intervista al Corriere dello Sport. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, infatti, si appresta a vivere un'estate da vero e proprio uomo mercato: "L'estero? Non lo escludo, per me è un’opzione e in questo momento non mi precludo niente. Non mi piace parlare troppo di mercato anche perché di questo si occupano i miei agenti e i dirigenti del Sassuolo. Non so se questo sarà il mio ultimo anno qui o cosa mi riserverà il futuro. Quando e se ci saranno delle opportunità, le valuteremo tutti insieme".

In merito agli interessamenti delle big, in particolare di Juventus e Inter, Locatelli parla ancora chiaro: "Fa parte del mio lavoro e significa che ho alzato il mio livello e mi fanno capire che sono sulla strada giusta", così come sono ben delineati gli obiettivi e i desideri per il futuro: "Prima di tutto andare all’Europeo, poi giocare in Champions League e infine vincere un trofeo. Non so ancora dirvi quale però...".