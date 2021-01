Soriano, Tomiyasu e Ilic i migliori, male Kalinic. Le pagelle di Bologna-Hellas Verona

Bologna-Hellas Verona 1-0

BOLOGNA

Skorupski 6,5: Chiamato in causa raramente si disimpegna bene nelle uscite, anche di testa. Decisivo su Kalinic a metà ripresa.

De Silvestri 6: Molto bloccato, spesso quasi centrale di destra, gioca una gara attenta e senza grandi sbavature.

Danilo 6: Lascia al compagno di reparto la marcature di Kalinic e si dedica a raddoppi e chiusure sugli inserimenti dei centrocampisti. Attento, preciso con qualche intervento evitabile vista la sua esperienza.

Tomiyasu 7: Tiene a bada Kalinic in maniera perfetta. Sempre in anticipo sia sulle palle alte sia su quelle rasoterra.

Dijks 6,5: Sembra tornato il trattore visto all'inizio della sua esperienza in Italia. Gli infortuni sono alla spalle e Mihajlovic può contare su un'ala aggiunta di gran gamba.

Schouten 7: Gioca semplice, rompendo le azioni degli avversari e recuperando una marea di palloni. Ottima protezione a una difesa che in questa stagione ha concesso troppo. Si riprende bene dopo l'errore di Genova.

Dominguez 6,5: Ottima prova dell’argentino che alterna lanci illuminanti a inserimenti interessanti negli spazi aperti da Barrow. Si fa vedere anche al tiro senza grande fortuna. Ma appare in netta crescita. Dal 74° Svanberg 6: Va anche vicino al gol. Dimostra di saper entrare subito in partita.

Orsolini 6,5: Segna il gol trasformando con freddezza il rigore. Ma prima si era mangiato il vantaggio sparando su Silvestri. Si accende a tratti e quando lo fa sono dolori, ma manca di un po' di freddezza quando si tratta di concludere. dal 74° Skov Olsen 6: Dà una mano in mezzo al campo e si rende pericoloso in avanti. Buon ingresso il suo, ma anche lui poco cattivo.

Soriano 7: Gioca da mediano e poi lo trovi come centravanti. Va per vie centrali, ma poi svaria per dialogare con tutti. Conquista un rigore con esperienza e bravura. Non si arrende mai ed è ancora una volta l'anima della squadra.

Vignato 6: Duetta con Dijks sulla sinistra e crea quasi sempre superiorità. Tanta corsa, buona intelligenza tattica, ma manca ancora di freddezza. Si farà. dall’82° Sansone sv: Torna in campo e aiuta la squadra.

Barrow 6: Tantissima corsa svariando sul fronte offensivo e aprendo varchi ai compagni. Ma non è cattivo negli ultimi 16 metri dove troppo spesso fa quel tocco in più che permette alla difesa di chiuderlo. Non è un centravanti e si vede. Dal 74° Palacio 6: Fa rifiatare Barrow e tiene alta la squadra nel finale.

Mihajlovic 6,5: Nel primo tempo la squadra è quasi perfetta nei meccanismi, ma poi cala alla distanza e alla fine rischia qualcosa. Si arrabbia, giustamente, coi suoi per la mancanza di cattiveria in alcune situazioni offensive. Con una prima punta vera il Bologna sarebbe più in alto e il mister dovrebbe strigliare meno i suoi.

HELLAS VERONA

Silvestri 6: Attento fra i pali e nelle uscite alte, tiene in piedi i suoi con buoni interventi quando il Bologna centra la porta. Ma si dimostra un po' a disagio in alcuni rinvii coi piedi e causa il rigore, anche se è bravo Soriano a cercarlo.

Magnani 5,5: Il più in affanno della retroguardia, soffre le folate del Bologna e non sempre riesce a chiudere in maniera tempestiva.

Gunter 6: Duello di fisico con Barrow che ogni tanto gli va via in velocità. Guida la difesa con un buon piglio e risolve anche qualche situazione complicata.

Dimarco 6: Parte come centrale di sinistra, ma fin da subito spinge facendosi coprire le spalle da Dawidowicz. Bene in fase offensiva dove mette in difficoltà De Silvestri, meno bene in fase di copertura su Orsolini. dal 72° Colley 5,5: Tanta corsa, ma anche poca lucidità negli assalti finali.

Faraoni 5,5: Soffre la morsa Dijks-Vignato che con i loro uno-due spesso lo saltano regalando un uomo in più al Bologna su quella corsia.

Dawidowicz 5,5: Parte da mediano, ma poi arretra in difesa. Soffre la velocità degli avanti rossoblù. La cosa migliore della sua gara è l’assist non sfruttato da Kalinic. Dall’88° Bessa sv: Entra nel finale per aumentare la pressione.

Ilic 6,5: Probabilmente il migliore in campo. Mediano di lotta e di governo dalle sue accelerazioni nascono le migliori azioni degli ospiti. Dimostra un’ottima tecnica e con quella si prende delle buone punizioni. Instancabile.

Lazovic 6: Esterno, mediano e ancora esterno. Sempre nel vivo del gioco anche se limitato quando gioca al centro.

Barak 6: La sua qualità si vede solo a tratti. Non riesce a essere continuo nell’appoggio a Kalinic.

Zaccagni 6,5: Ancora una volta si dimostra fra i migliori nel ruolo, anche se non punge come in altre occasioni. Ma le azioni migliori nascono, soprattutto nel primo tempo, dall’asse che forma con Ilic.

Kalinic 5: Non una gran giornata per il croato ben limitato da Tomiyasu che lo anticipa quasi sempre. Nella ripresa ha un pallone d’oro per il pari, ma lo spreca calciando su Skorupski. dal 68° Di Carmine 6: Ha una grande occasione al 92°, ma non riesce a trovare il pari.

Juric 6: In piena emergenza, specialmente in mezzo al campo, riesce a mettere in campo una squadra che gioca ed è propositiva. Anche se con qualche sbavatura di troppo e un po' poco incisiva in avanti rispetto al solito.