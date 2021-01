Sottil: "Al Cagliari anche per Di Francesco. Col Napoli grande sfida, giochiamo per vincere"

vedi letture

Riccardo Sottil, attaccante del Cagliari, è stato intervistato dal canale YouTube della Lega Serie A: "Sono un giocatore estroso, che fa del dribbling e delle accelerazioni le sue armi migliori. Nella mia testa non è cambiato niente: l'obiettivo è quello di lavorare giorno dopo giorno nei minimi particolari, che sono quelli che fanno la differenza per ambire a palcoscenici importanti".

Il calcio è una passione di famiglia

"Sono cresciuto a pane e pallone, in casa mia rotolavano palloni. Mio padre da piccolo mi portava gli allenamenti, il calcio è sempre stata la mia passione".

Il Cagliari?

"Mister Di Francesco è stato uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere il Cagliari. Tratta tutti allo stesso modo, non guarda la carta d'identità e questo per un giovane è importante. Con me ha toccato le corde giuste, sa come prendermi e sa come rendere al meglio le mie doti. Per me è molto importante".

L'attacco del Cagliari?

"Certo di rubare qualcosa da tutti, la nostra intesa sta crescendo gara dopo gara. E questo, per gli attaccanti, è importante: quando c'è intesa fra le punte, riesci a fare grandi cose".

La prossima sfida con il Napoli?

"Insigne è un giocatore molto forte. Gioca nel mio stesso ruolo ed è un giocatore con grande estro, che sa segnare e sa far segnare i compagni. La sfida con lui sarà avvincente e mi dà grande stimolo. Cerchiamo di vincere ogni partita, questa è la nostra mentalità. Sarà una partita bella, speriamo di portare a casa una vittoria".