Soulè è già con la testa a Roma. Sui social una foto con alle spalle il... Colosseo

vedi letture

In attesa che vengano definiti gli ultimi dettagli, Matias Soulè questa sera ha postato una foto con la sua compagna che ha come sfondo il... Colosseo. L'attaccante classe 2003 ormai a un passo dal trasferimento dalla Juventus alla Roma ha incendiato i tifosi giallorossi con un antipasto di ciò che sarà: i due club hanno infatti definito l'accordo sulla base di un trasferimento da 26 milioni di euro più quattro di bonus e adesso stanno definendo solo gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca.

Matias Soulè dalla Juventus alla Roma sarà il secondo trasferimento più costoso fin qui definito da un club di Serie A dopo Alessandro Buongiorno. Il giocatore di Mar del Plata in attesa del via libera dai club ha definito anche i dettagli contrattuali con la società capitolina: firmerà un contratto di cinque anni con ingaggio superiore ai due milioni di euro netti a stagione più bonus.

La chiusura è praticamente a un passo, insomma. Anche se oggi, durante il ritiro in Germania, l'allenatore bianconero Thiago Motta non s'è sbilanciato circa la partenza del calciatore argentino classe 2003: "Come si sta allenando Soulè? Come tutti gli altri si sta allenando molto molto bene. Dispiaciuto per una sua partenza? Come tutti gli altri si sta allenando molto bene e fa parte del gruppo. In questo momento sono molto contento di quello che vedo in allenamento".