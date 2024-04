Soulé: "Ho voluto la Juve, mi cercavano tante squadre. Allegri mi ha obbligato a tagliarmi i capelli"

vedi letture

L'attaccante del Frosinone, ma di proprietà della Juventus, Matias Soulé ha parlato ai microfoni di ESPN sulla sua stagione, partendo dal futuro. "Sto parlando con la Juventus, non so ancora cosa succederà. Sono molto ansioso, ma prima ho queste otto partite (con il Frosinone). Voglio giocare. Alla Juventus non avevo molte possibilità di giocare e ho accettato questa soluzione"

"La Juve è il massimo. Mi volevano Atletico Madrid, Benfica e Monaco, tante squadre. Ma per me è stata una decisione rapida poiché credo che la Juventus sia una squadra fortissima".

Su Allegri. "Mi ha obbligato a tagliarmi i capelli quando mi ha visto con i capelli biondi".

Sulle speranza per il futuro.

"Un grande sogno sarebbe quello di giocare per il Real Madrid. Ci ho sempre pensato quando ero bambino. E poi anche di vincere una Champions League".

Su Cristiano Ronaldo.

"Sono rimasto sorpreso da quanto fosse una brava persona. Non lo conoscevo, ma ho ascoltato quello che si diceva di lui. È un genio. Ricordo che un giorno siamo andati a pranzo e si è seduto accanto a me, non gli avevo mai parlato. Sono rimasto sorpreso perché non me lo aspettavo affatto. Mi ha raccontato di tutto: delle macchine che aveva, di com'era Madrid".