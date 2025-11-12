Spagna, De La Fuente su Morata: "Lui al Mondiale? Vedremo come starà in estate"

Mentre imperversa la polemica in Spagna per la questione legata a Lamine Yamal, con il giocatore del Barcellona prima convocato in Nazionale e poi fatto rientrare per un intervento medico eseguito dai blaugrana all'insaputa della Federazione, il ct De La Fuente parla anche di altri giocatori in vista del Mondiale 2026, che è sempre più vicino.

In una intervista rilasciata a Partidazo de Cope infatti il ct ha parlato della possibile presenza di due colonne della Roja come l'attaccante del Como, Alvaro Morata, e il giocatore del Real Madrid, Dani Carvajal, al Mondiale: "Bisognerà vedere come saranno a quel punto della stagione. Inizieremo ad analizzare quali sono i giocatori giusti per colmare le lacune e poi valuteremo la loro forma fisica", ha spiegato De La Fuente.

A proposito di Carvajal poi, De La Fuente è entrato anche nella polemica avuta dal giocatore con Lamine Yamal in occasione del recente, infuocato Clasico: "Certo che li avrei messi allo stesso tavolo... ma non c'era nemmeno bisogno di stimolarli. Ho parlato con entrambi di altre cose, e poi abbiamo parlato di quella questione, ed era del tutto normale. Ed ero sicuro che se fossero stati lì, non ci sarebbe stato alcun problema . Assolutamente nessuno", assicura, in riferimento al rientro a casa di Lamine.

Bacchettata poi allo stesso Yamal in merito alle famose parole sul "Real che ruba e si lamenta", pronunciate prima del big match: "Ciò che non è negoziabile è il rispetto" - ha detto De La Fuente - ". Si possono dire molte cose senza mancare di rispetto, e non voglio dire che Lamine l'abbia fatto con questa intenzione, sicuramente no, ma forse non era il momento giusto. Sicuramente in quel contesto si potrebbe dire qualcosa pensando che sia uno scherzo, e quello scherzo non è ben accetto".