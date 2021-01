SPAL in vantaggio contro il Sassuolo: la sblocca l'ex Simone Missiroli, 0-1 al Mapei

SPAL in vantaggio al Mapei. I neroverdi, in dieci a causa dell'espulsione appena rimediata da Djuricic, vanno sotto al 49' a causa del gol dell'ex firmato da Simone Missiroli: perfetto il tap-in sotto misura del centrocampista sugli sviluppi di un ottimo spunto sulla sinistra di Seck. Nessuna esultanza dopo la marcatura per il classe '86, proprio in segno di rispetto nei confronti del Sassuolo.