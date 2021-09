Spalletti nei cuori di Napoli: "Godiamo di questo affetto della città per la squadra"

Nel corso del commento post gara a DAZN del 4-0 in casa Sampdoria, Luciano Spalletti ha parlato anche del suo ruolo di 'condottiero' del Napoli. "Godiamo di questo impossibile affetto, di questo coinvolgimento sentimentale che c'è da parte di questa città per questi colori. Ma bisogna continuare a lavorare con tranquillità perché negli ultimi anni la media Champions è di 85-87 punti, ce ne mancano ancora 72. E' chiaro che per fare tutti questi punti bisogna andare a vincere su dei campi difficili".