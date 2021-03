Speciale MLS - Il Soccer è già qui: tutti i calciatori statunitensi che militano in Europa

Le nuove proprietà americane, l’avvento dei big data e l’arrivo dei nuovi talenti. L’America scopre il calcio, il calcio scopre l’America: TMW racconta il soccer e la MLS.

Un piccolo esercito. Nei posti più improbabili e a tutti i livelli: c’è chi gioca in Bundesliga tedesca, per distacco il campionato più “americano” d’Europa, e chi invece corre sui campi di Andorra. Il calcio negli Stati Uniti è in crescita, ma nel Vecchio Continente i calciatori USA sono già arrivati, da tempo e in massa. Non tutti professionisti, chiaramente: solo in Germania, considerando tutte le divisioni del calcio tedesco, se ne contano 161. Quelli militanti nelle massime serie dei campionati europei sono 64, ai quali però se ne aggiungono tanti altri nelle serie minori. Il più costoso? Pulisic, stella del Chelsea.

Tutti i calciatori statunitensi in Europa

Germania: 161 calciatori. In Bundesliga: Reyna, Adams, Brooks, Sargent, Richards, Hope, Scally, Chandler.

Inghilterra: 38 calciatori. In Premier League: Pulisic, Robinson, Steffen, Otasowie, Ream.

Spagna: 27 calciatori. In Liga: Dest, Musah.

Svezia: 17 calciatori. In Allsvenskan: All, Perr.

Portogallo: 14 calciatori. In Primeira Liga: Cannon.

Danimarca: 13 calciatori. In Superligaen: Sabbi, Wright, Annon.

Italia: 12 calciatori. In Serie A: McKennie, Reynolds.

Austria: 11 calciatori. In Bundesliga: Aaronson, Palmer-Brown, Wooten, Servania, Booth.

Svizzera: 11 calciatori. In Super League: Siebatcheu.

Olanda: 11 calciatori. In Eredivisie: De La Torre, Llanz, Payne.

Finlandia: 11 calciatori. In Veikkausliiga: Murray, Hing-Glover, Bushue.

Polonia: 9 calciatori. In Ekstraklasa: Saief, Johannsson, Lederman.

Islanda: 9 calciatori. In Lengjudeild: McLagan, Sito.

Belgio: 8 calciatori. In Pro League: McKenzie, Miazga, Horvath, Durkin, Efford.

Scozia: 7 calciatori. In Premiership: Harkes, Powers, Perez.

Norvegia: 6 calciatori. In Eliteserien: Lansing.

Grecia: 6 calciatori. In Super League: Ariyibi.

Irlanda: 6 calciatori. In Premier League: Seymore.

Francia: 5 calciatori. In Ligue 1: Weah.

Turchia: 5 calciatori. In Superlig: Yedlin, Boyd, Diskerud.

Repubblica Ceca: 5 calciatori. In Fortuna Narodni: Gil.

Cipro: 4 calciatori. In Protathlima Cyta: Akale.

Galles: 3 calciatori.

Ungheria: 3 calciatori. In Nemzeti: Wingo.

Croazia: 3 calciatori.

Irlanda del Nord: 3 calciatori.

Malta: 2 calciatori. In Premier League: McWoods.

Slovacchia: 2 calciatori. In Fortuna Liga: Ikoba, Braun.

Bosnia-Erzegovina: 2 calciatori. In Premijer Liga: Jallow.

Kosovo: 2 calciatori.

Romania: 2 calciatori.

Serbia: 1 calciatore. In Super Liga: Radjen.

Lussemburgo: 1 calciatore. In BGL: Baldé.

Albania: 1 calciatore.

Andorra: 1 calciatore. In Primera Divisiò: Milosz.

Slovenia: 1 calciatore.

Isole Far Oer: 1 calciatore.

Lettonia: 1 calciatore.

Moldavia: 1 calciatore.

Elaborazione su dati Transfermarkt