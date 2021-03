Spezia, Agudelo: "Sorrido anche se sbaglio, poi farò meglio. Ma il mister si incazza!"

Lunga intervista quella che Kevin Agudelo ha rilasciato a SportWeek. Talento colombiano dello Spezia, colpisce per il sorriso che ha sempre in volto, e proprio da questo parte la chiacchierata con il quotidiano, al quale svela anche un divertente retroscena: "È una caratteristica di famiglia. Mamma sorride sempre. Anche mia moglie Isabella l’ho conquistata così. Me lo ha confessato dopo, ma ha ammesso di avermi detto sì perché sono carico di energia positiva. Sorrido anche quando le cose vanno male, come l’altro giorno in allenamento: ho sbagliato un rigore e il mister mi ha detto: “Agu, ma è possibile che dopo un errore sorridi anche più del solito?. Ho risposto: “Ma sono colombiano, siamo fatti così, siamo felici, sempre”. E il mister si incazza (ride). Se sbaglio, penso: vabbè, fa niente, la prossima volta andrà meglio. Quasi tutti quelli che ho conosciuto in Italia mi chiedono perché rido sempre. Non lo so, so che ho provato a essere più serio, ma se non sorrido mi manca qualcosa, è come se non fossi io