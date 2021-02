Spezia, avanti ancora con Agudelo finto "9". Torna Estevez, Ismajli preferito a Chabot

In vista della partita contro il Milan, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha optato per Ismajli al centro della difesa per rimpiazzare lo squalificato Terzi: vinto il ballottaggio con Chabot. Si rivede Estevez a centrocampo e prima da titolare in campionato per Saponara, che aveva già giocato 120' in Coppa Italia contro la Roma. L'ex della partita è preferito a Verde come esterno destro d'attacco. Confermato Agudelo come finto centravanti a rimpiazzare l'indisponibile N'Zola. Panchina per Galabinov.