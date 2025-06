Torino, doppio colpo dall'Empoli: accordo per Anjorin, preso anche il parametro zero Ismajli

Il Torino si prepara a rafforzare la propria rosa con un doppio innesto proveniente dall'Empoli. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, ci sarebbe un accordo di massima tra Torino ed Empoli per Tino Anjorin, il centrocampista inglese che tanto piaceva a Davide Vagnati.

Ma non è finita qui: dall'Empoli arriverà anche il difensore Ardian Ismajli, il cui contratto con gli azzurri è in scadenza. Questa operazione a costo zero per Ismajli, unita all'accordo per Anjorin, testimonia la volontà del Torino di operare in maniera strategica sul mercato, assicurandosi profili funzionali al progetto tecnico di Marco Baroni e rafforzando sia il centrocampo che la difesa.