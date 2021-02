Spezia-Milan, formazioni ufficiali: Bennacer titolare dopo due mesi. Italiano punta su Saponara

Di seguito le formazioni ufficiali di Spezia-Milan. Spicca tra i rossoneri il ritorno dal 1' di Bennacer dopo due mesi esatti. Si rivede titolare anche Hakan Calhanoglu, dopo la partita contro la Juventus dello scorso 6 gennaio. Leao spostato sulla sinistra con Rebic assente a seguito di un trauma al tendine rotuleo sinistro: botta presa nell'allestimento di ieri. Squalificato Calabria, al suo posto Dalot. Torna dopo due partite saltate per infortunio Simon Kjaer, che si riprende il suo posto al centro della difesa al fianco di Romagnoli.

Per lo Spezia Ismajli scelto per rimpiazzare lo squalificato Terzi, vinto il ballottaggio con Chabot. Si rivede Estevez a centrocampo e prima da titolare in campionato per Saponara, che aveva già giocato 120' in Coppa Italia contro la Roma. L'ex della partita è preferito a Verde come esterno destro d'attacco. Confermato Agudelo come finto centravanti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara. A disp. Zoet, Ramos, Acampora, Marchizza, Galabinov, Agoume, Capradossi, Chabot, Pobega, Verde, Dell'Orco, De Souza. All. Italiano.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Théo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Castillejo, Tonali, Mandzukic, Hauge, Meite, Kalulu, Tomori, Krunic, Gabbia. All. Pioli.

ARBITRO: Chiffi

ASSISTENTI: Mondin e Vecchi

IV UOMO: Sacchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi