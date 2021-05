Spezia, Capradossi: "Vogliamo chiudere al meglio questa fantastica stagione"

vedi letture

Il difensore dello Spezia Elio Capradossi torna in campo questa sera dopo un lungo stop per infortunio. L'ultima partita giocata dall'ex Under 21 risale infatti al luglio 2020, contro la Cremonese, quando riportò la rottura del legamento crociato.

Scelto da Italiano per partire titolare contro la squadra che lo ha lanciato in Serie A, Capradossi ha commentato brevemente a Sky Sport le sensazioni riguardo la gara contro la Roma: "Ci teniamo a giocarcela e a fare bella figura. Siamo in casa e vogliamo chiudere al meglio questa fantastica stagione".