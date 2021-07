Spezia, confezionata una tripla operazione con l'Atalanta: in Liguria Piccoli, Colley e Reca

Tripla operazione tra Spezia e Atalanta, secondo quanto riporta Sky Sport: dopo il prestito della scorsa stagione, torna nel Golfo Roberto Piccoli, che era vicino all'Empoli ma che invece tornerà in maglia bianca in prestito. Con lui, questa volta, ecco che ci saranno l'ex Verona Ebrima Colley e l'ex Crotone Arkadiusz Reca, anch'essi in prestito. Trattative definite, Thiago Motta ha i suoi primi colpi.