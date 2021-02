Spezia, conto alla rovescia per il cambio di proprietà: Platek investirà 22 milioni di euro

All'inizio della prossima settimana lo Spezia diventerà americano. Robert Platek, manager 56enne della Msd Capital e con un patrimonio stimato in 2 miliardi di dollari, aggiungerà il club italiano alle altre proprietà nel mondo del calcio che già detiene: il Sonderjyske in Danimarca e il Casa Pia AC in Portogallo. I legali stanno defininendo l'entità al ribasso in caso di retrocessione, ma il prezzo è già stato fissato in 22 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.