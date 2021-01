Spezia, duello fra club cadetti per il centrocampista Acampora

Per il centrocampista Gennaro Acampora dello Spezia si profila una sfida fra club di Serie B. Il classe '94 finora si è ritagliato uno spazio nel club ligure, giocando soprattutto contro le grandi del campionato (Milan e Inter oltre la Fiorentina), ma è fra i possibili partenti per via dello sfoltimento della rosa annunciato dal ds Meluso. Il calciatore piace a Pisa e Cosenza, con i calabresi in particolare che lo vorrebbero per rinforzare la propria linea mediana. Si tratta, come riferisce Cosenzachannel.it di un ritorno di fiamma visto che già nel 2018 il club calabrese aveva provato a portare Acampora (e il compagno di reparto Giulio Maggiore) in rossoblù senza fortuna.