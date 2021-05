Spezia, Erlic: "Devo dire grazie a chi ha creduto in me. Raggiunto il nostro Scudetto"

Martin Erlic, difensore dello Spezia, ha tracciato il bilancio della sua annata e reso merito al grande lavoro compiuto da tutta la squadra attraverso un post su Instagram: "Il lavoro paga sempre e noi quest’anno abbiamo fatto un SUPER lavoro. TUTTI noi. In pochi avrebbero scommesso sulla salvezza dello Spezia e invece abbiamo conquistato un risultato incredibile per la storia di questo club. Il nostro scudetto. Sono orgoglioso di questo gruppo di compagni e amici. Il mio primo anno in Serie A è stato fantastico, pieno di emozioni indescrivibili. Ho avuto il privilegio di sfidare grandi campioni e affrontare squadre fortissime. Devo dire grazie a chi ha creduto in me, l’obiettivo è migliorarsi sempre."