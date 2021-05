Spezia, Estevez non verrà riscattato: tornerà all'Estudiantes

Non ci sono novità positive per il futuro di Nahuel Estevez, costretto a riprogrammare il proprio futuro calcistico, secondo quanto rivela Sky. Il centrocampista argentino, arrivato a settembre in prestito dall'Estudiantes, non verrà riscattato: ora farà ritorno all'Estudiantes per definire il suo futuro.