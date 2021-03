Spezia, Gyasi da sogno: dopo la prima doppietta, oggi la 100a presenza in maglia bianca

100, e anche di più, di queste partite. Quella di questa sera sarà una sfida speciale per Emmanuel Gyasi che , in caso di impiego da parte di mister Vincenzo Italiano, collezionerà la 100a presenza con la maglia dello Spezia. Un importante traguardo che l’attaccante italiano di origine ghanese potrebbe tagliare proprio a Torino, città speciale per lui. Il numero 11 aquilotto infatti si è trasferito nei pressi del capoluogo piemontese, a Pino Torinese, all’età di 11 anni oltre ad aver militato nel settore giovanile granata, con una parentesi in quello della Pro Vercelli.

Sabato la sua prima doppietta fra A e B - Già sabato scorso è stata una giornata importantissima per Gyasi. Contro il Parma al "Picco" l'attaccante dello Spezia, nella presenza numero 99 in maglia bianca, ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A. Due reti fondamentali per la squadra di Vincenzo Italiano per conquistare un punto e tenere a distanza le inseguitrici. "E' stata una doppietta - ha detto Gyasi a DAZN al termine del match - che ci ha consentito di riprendere la partita e sono molto felice".

Possibili cambi per Italiano - Questa sera Gyasi potrebbe incontrare il suo idolo Cristiano Ronaldo. L'attaccante dovrebbe far parte, come sempre, del tridente ligure insieme a Verde e ad uno fra Agudelo e Nzola. Il tecnico spezzino potrebbe cambiare qualcosa nel pacchetto arretrato a protezione della porta di Provedel. Per l'occasione si scalda il capitano Terzi che dovrebbe dar fiato al centro a Ismajli al fianco di Erlic mentre sulle fasce giocherebbero Marchizza e Ferrer. A centrocampo Leo Sena potrebbe essere confermato ma non è esclusa anche la presenza di Agoumé dal primo minuto.