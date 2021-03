Spezia, Gyasi: "Italiano arrabbiato. Ha ragione, ma la Juve ti punisce appena sbagli"

Tanta delusione per lo Spezia e per Emmanuel Gyasi, alla gara numero 100 coi liguri, che commenta a Sky il 3-0 subito dalla Juve: “Siamo partiti bene, abbiamo fatto una bella partita. Poi nel secondo tempo… sappiamo che la Juve è una grandissima squadra. Appena sbagli paghi”.

Negli spogliatoi cosa vi ha detto Italiano?

“Il mister era un po’ arrabbiato, ha detto che abbiamo avuto delle situazioni che potevamo gestire meglio. Ha ragione, però venire qui e cercare di fare il nostro gioco non era facile. Dobbiamo guardare avanti”.

Sei cresciuto nel Torino, hai chiuso quasi in lacrime. Volevi tirare il rigore?

“No no, Gala è il rigorista. È giusto che l’abbia battuto lui. Ero un po’ rammaricato per un’azione che Marchizza non mi ha dato la palla, però va bene”