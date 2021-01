Spezia, il ds Meluso: "Dobbiamo sfoltire la rosa. A gennaio non faremo follie"

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko interno con l'Hellas Verona: "Questa squadra ci ha abituato a prestazioni positive, non portare a casa punti dopo certe prestazioni lascia ancora più rammarico. La squadra anche oggi ha avuto un atteggiamento positivo ed ha fatto un'ottima gara. Nel nostro momento migliore c'è stata questa espulsione che è stata penalizzante. Nelle ultime partite, e non voglio accusare nessuno, abbiamo subito tante ammonizioni nei primi minuti. Chabot ha giocato condizionato dopo il giallo preso dopo 10 minuti, poi ovviamente il secondo giallo è giusto. Abbiamo bisogno di maggior cattiveria e cinismo per portare a casa punti preziosi per la salvezza".

Il mercato? Arriverà Saponara?

"Dobbiamo sfoltire un po' perché abbiamo una rosa molto ampia. In entrata non c'è niente di stabilito, vedremo nei prossimi giorni. Noi siamo felici del nostro modo di giocare, abbiamo una squadra molto giovane. Cerchiamo di fare un calcio sostenibile, non faremo mai follie perché vogliamo salvaguardare la vita della società".