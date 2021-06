Spezia-Italiano ai titoli di coda: da Tedesco al giovane Farioli, i nomi per la successione

Vincenzo Italiano vuole la Fiorentina, anche se lo Spezia per ora non molla. Tuttatia, secondo Tuttosport, è chiaro che la dirigenza bianconera debba guardarsi intorno, alla ricerca dell'eventuale successore. In lista c'è anche Domenico Tedesco, ultima stagione allo Spartak Mosca, ex Schalke 04 e Hoffenheim. Insieme a lui Francesco Farioli, 32 anni, del Karagumruk. Poi Eugenio Corini, Marco Giampaolo e Davide Nicola, indietro nella griglia di partenza verso la panchina spezzina.