Spezia, Italiano: "Benevento? Mancano ancora 13 gare, chi perderà non sarà spacciato"

Sfida importante alle porte per lo Spezia. Domani pomeriggio la truppa di Vincenzo Italiano incontrerà al "Picco" il Benevento: "E' una partita importante - ha detto il tecnico aquilotto alla vigilia del match - dove cercheremo in ogni modo di ottenere i tre punti in palio, con la voglia di chiudere nel migliore dei modi un trittico difficile di partite. Da qui alla fine mancano ancora tredici gare, che sono un'eternità, i punti a disposizione sono ancora tanti e chi perderà non sarà spacciato".

