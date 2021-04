Spezia, Italiano: "Diamo continuità alla prova contro l'Inter, ma col Genoa non sarà decisiva"

Una sfida importante per lo Spezia. Dopo il pareggio di prestigio in casa contro l'Inter, gli Aquilotti saranno impegnati nella trasferta di Genova contro il Genoa di Davide Ballardini. In vista del match del "Ferraris", il tecnico Vincenzo Italiano ha risposto alle domande della stampa:

Cosa ha lasciato il pareggio contro la capolista Inter?

"Il problema principale per noi era riscattare la prova non positiva di Bologna. Ci tenevamo a farlo immediatamente per il fatto di affrontare l'ultimo mese con un certo tipo di mentalità perchè riprendere a muoversi come abbiamo fatto con l'Inter non era semplice. Anche attraverso una prestazione di sacrificio e dove ci siamo dovuti anche difendere. Dico sempre che quando siamo chiamati in causa sotto questo aspetto dobbiamo esser bravi a farlo e penso che alla fine un punto sia stato meritato e ci ha lasciato grande consapevolezza del fatto che per quest'ultimo mese dobbiamo cercare di essere sempre questi".

TMW - Quanto è importante tornare subito in campo per sfruttare l'onda emotiva del pareggio con l'Inter?

"E' importante perchè bisogna cercare di dare continuità a questa bella prova, a questo risultato che abbiamo ottenuto perchè, come è stato in passato, abbiamo coinvolto tanti ragazzi e tutti devono sempre pensare di essere inseriti soprattutto in questo ultimo mese perchè c'è bisogno di tutti. In questo infrasettimanale la dimostrazione è stata che ne abbiamo utilizzati tanti. Domani è la terza partita in una settimana e mi auguro che chiunque andrà in campo cercherà di dare il 100% perchè domani sono convinto che affrontare il Genoa in casa è difficilissimo. E' una squadra che in casa, da quando è arrivato il nuovo allenatore, non ha ancora perso. Sarà una partita difficilissima, temibilissima e dobbiamo dare il massimo per cercare di ottenere punti".

Sarà una partita decisiva ai fini della salvezza?

"Non saranno i novanta minuti decisivi. Non sarà l'ultima partita del campionato. E' una partita importante e la dobbiamo, come detto prima, affrontare con una determinazione e con un'attenzione che queste partite ti spronano ad avere perchè sono partite di una certa importanza".

TMW - Quali saranno le maggiori insidie del match contro il Genoa?

"Il Genoa è una squadra che in casa è quadrata e che mette in difficoltà tutti. Ha giocatori di grande qualità. Molti giocatori esperti per questa categoria e che hanno campionati e campionati sulle spalle. Una partita per noi molto complicata da questo punto di vista. Li conosciamo dall'andata dove ci hanno battuto, messo in difficoltà e mi auguro che nell'arco di un girone intero qualcosina di diverso si riesca di proporre".

TMW - Può essere la partita di Nzola?

"In funzione di queste tre gare avevamo messo in preventivo di gestire le forze e cercare di far ruotare qualche ragazzo. Domani Nzola torna a disposizione. E' un giocatore importante per noi. E' un giocatore che, se sta bene, ha qualità che, lo ha dimostrato, possono fare la differenza in questa categoria. Domani è una freccia nel nostro arco".

Le dimostrazioni d'affetto dei tifosi.

"Siamo ripetitivi su quanto è sempre stato detto per questa tifoseria e per questa gente che dimostra passione ogni giorno. Quelle dimostrazioni prima delle gare ti danno quella carica ulteriore, quel furore da aggiungere a quello che già hai te nella preparazione a partite così importanti. Sappiamo cosa significa giocare per lo Spezia, l'amore che ha questa gente per questa maglia e noi l'abbiamo dimostrato anche nell'ultima gara contro una squadra che per noi è un qualcosa di difficile da affrontare. Lo abbiamo dimostrato anche contro di loro che stiamo dando il massimo anche per rendere orgogliosi i nostri tifosi".