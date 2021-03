Spezia, Italiano: "Dispiace per Saponara. Dobbiamo restare uniti, è fondamentale"

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato dell'infortunio di Saponara durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Juve: "Mi spiace per Saponara perché è un infortunio non bello. E' successo praticamente da solo. Mi dispiace perché il ragazzo stava bene, si era inserito benissimo. Mi auguro di averlo al più presto. Recuperiamo poi Marchizza. I ragazzi, soprattutto quelli che erano fuori, stanno crescendo. Siamo in tanti, dobbiamo pensare di squadra e avere questo spirito nelle ultime 14 partite. Mi auguro di riuscire a gioire. Ancora non lo possiamo fare perché ancora è lunga e tosta, ci sono tanti punti in palio. Restare uniti però per noi è fondamentale".