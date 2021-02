Spezia, Italiano dopo il ko di Firenze: "Dobbiamo dimenticare in fretta questa sconfitta"

Queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, dalla sala stampa del Franchi dopo la sconfitta di questa sera contro la Fiorentina: “Potevamo fare di più soprattutto nel primo tempo dove abbiamo sfruttato poco alcune situazioni dove potevamo andare in vantaggio. Dopo il gol subito non abbiamo reagito e non siamo riusciti a mettere in difficoltà la Fiorentina. Secondo me lo Spezia ha fatto quello che doveva fare, peccato perché sono convinto che potevamo portare a casa dei punti. Nel primo tempo è mancata concretezza, l’essere pungenti che in altre situazioni ci aveva contraddistinto. Da un punto di vista del risultato il passivo è pesante, oggi la gara si è complicata e non siamo stati in grado di raddrizzarla. Postumi dopo i successi con Sassuolo e Milan? No, abbiamo approcciato alla grande, abbiamo messo sotto la Fiorentina e i ragazzi si sono comportati bene: è sempre dura tenere vive le partite con giocatori avversari di questo livello. Noi dobbiamo dimenticare in fretta questo ko, il risultato non ci premia a vedere lo Spezia che comanda il gioco è un merito”, riporta Firenzeviola.it.