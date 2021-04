Spezia, Italiano: "Gli altri pensano alla SuperLega? Noi pensiamo alla supersalvezza"

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con l'Inter: "Per noi è un grande risultato, fermare l’Inter non è semplice. Anzi è un’impresa. Complimenti ai ragazzi, nel secondo tempo è venuta fuori la loro grande forza. Siamo stati bravi a non portarli davanti alla nostra porta, penso che sia un punto meritatissimo".

Quanta carica vi dà il pareggio con l'Inter?

"Ci deve dare la convinzione che se entriamo in campo con questo spirito evitiamo le brutte prestazioni. Dobbiamo avere grande umiltà nel saperci difendere. Se questo è lo spirito che metteremo da qui alla fine del campionato possiamo raggiungere l’obiettivo. Se giochiamo così sono fiducioso".

Avete messo in fuorigioco l’Inter a metà campo.

"Nel secondo ci siamo riusciti meno. Cerchi di chiudere le due punte e vanno sugli esterni, hanno tantissime soluzioni in avanti. L’unica cosa che ci siamo detti è stato quello di evitare Lukaku e Lautaro liberi sul dischetto. I ragazzi sono stati bravi, loro sono micidiali in quella zona".

Lukaku?

"Nel riscaldamento l’ho guardato, sono ritornato subito dentro. Non volevo far vedere la mia faccia ai ragazzi (ride, ndr). Terzi e Ismaily avevano giocato bene all’andata, a parte qualche minuto di follia di Ismaily si sono comportati bene. Terzi ha grande esperienza, è bravo ad anticipare tante situazioni. È giusto che in queste partite venga chiamato in causa".

Giocare contro una squadra che voleva fare la Superlega vi ha dato maggiori motivazioni?

"Ai ragazzi ho detto che noi dobbiamo cercare di raggiungere una super salvezza. Se gli altri pensano alla SuperLega noi dobbiamo pensare alla super salvezza. Se non fai prestazioni al di sopra di ogni possibilità perdi sicuramente, quando in tre-quattro finiscono coi rampi vuol dire che il punto è meritato".