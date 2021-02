Spezia, Italiano ha bloccato la cessione di Ferrer: c'era l'accordo con il Lecce

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, a circa un'ora dalla fine del mercato, lo Spezia stava per cedere Salva Ferrer al Lecce salvo poi tornare sui propri passi per l'intervento "con maniere forti" da parte di Italiano. Il tecnico ha bloccato il giocatore a un passo dall'addio, con il giocatore che avrebbe firmato un contratto da 800mila euro contro i 500mila che percepisce in Liguria. L'allenatore si è messo di traverso e l'operazione non è andata in porto.