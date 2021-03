Spezia, Italiano presenta il Cagliari: "Dopo l'arrivo di Semplici hanno cambiato marcia..."

Vincenzo Italiano presenta il Cagliari alla vigilia della sfida contro la squadra sarda, partita valida per la 28esima giornata di Serie A. Questo il pensiero del tecnico dello Spezia: "Il Cagliari è pericoloso in tutti i suoi elementi, in tutti i reparti. E' una squadra formata da giocatori che hanno la possibilità di venire fuori da questa classifica, sono una squadra con giocatori di altissimo livello e i punti di forza sono innumerevoli. Dal cambio di guida tecnica hanno cambiato marcia, sono una squadra temibilissima e, anche se è arrivato un passo falso con la Juve, mentalmente stanno molto bene e per noi domani deve essere una di quelle partite in cui non va sbagliato l'atteggiamento e fare quello che in tante gare abbiamo dimostrato".

