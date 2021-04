Spezia, Meluso: "Siamo amareggiati, errore del VAR. Speriamo non si ripeta"

“Abbiamo un grosso rammarico e siamo anche un po’ amareggiati”. Sconfitta in trasferta per lo Spezia, che cade 2-1 all’Olimpico contro la Lazio grazie al rigore finale di Caicedo. E proprio sull’episodio che ha portato l’ecuadoriano dagli undici metri si sofferma il ds Mauro Meluso ai microfoni di DAZN: “Pensiamo di aver fatto un’ottima gara, una prestazione che meritava almeno un punto. Il fatto che ci sia stata una decisione un po’ così, discutibile, ci fa andare via amareggiati. Credo sia comprensibile, tutti fanno errori: oggi forse è stato più del VAR, la chiamata di Guida all’arbitro Giua. Così come non c’era il rigore precedente di Acerbi, così la palla prende forse la spalla di Marchizza e non era rigore. L’anno scorso venivano dati penalty così, quest’anno le valutazioni sono cambiate. C’è stato un errore, è il primo che registriamo così grave quest’anno nei nostri confronti, quindi siamo rammaricati ma capiamo che sbagliare è umano. L’importante è che errori di questo tipo non si ripetano”.

È difficile pensare che lo Spezia, per quello che fa vedere, debba lottare per la salvezza. Però siete ancora lì.

“Credo che il tecnico e il suo staff siano stati bravi a rendere partecipi tutti i giocatori. Chi entra sa cosa deve fare, questo è un grosso merito di Italiano. Ripeto: siamo molto rammaricati per questo risultato. Visti gli sforzi, meritavamo di portare a casa almeno un punto. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, nella ripresa siamo calati inizialmente ma pensavamo di poter portare a casa il pareggio. E questa decisione ci lascia perplessi”.