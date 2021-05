Spezia, Nzola: "Sono tornato l'attaccante di inizio anno e sapevo che sarebbe successo"

Intervistato dall'edizione odierna de La Nazione, l'attaccante dello Spezia M'Bala Nzola ha parlato della doppietta contro il Torino: "Sono tornato l'attaccante di inizio anno e sapevo che sarebbe successo. Forse mi serviva un po' di fortuna. Ho già attraversato momenti bui, ma non ho mai pensato di aver fallito. Con le due ai granata, il bottino raggiunto al primo anno di Serie A è di 11 reti: niente male per un attaccante che a inizio settembre era in Serie C. Tanto del merito, secondo Nzola, va dallo allo Spezia, dove dice di aver trovato: «L’ambiente perfetto. L’infortunio a gennaio ha reso le cose un po' più difficili, e mi dispiace. Ma sono felice per i due gol al Torino, era importante dare un contributo a questa stagione incredibile. Che bello, ripensare al giorno dell’esordio in A: ero calmo, sembrava una partita tra amici. Invece era l’inizio del mio sogno. Mio padre mi ha telefonato: 'Bravo, ma ora svegliati: resta coi piedi per terra. Lavora'".